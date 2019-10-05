Трамп сократит штат Совета национальной безопасности

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Президент США Дональд Трамп распорядился сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает агентство » target=«_blank»>Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, инициатива направлена на то, чтобы сделать СНБ «более гибким под руководством нового советника по национальной безопасности» Роберта О`Брайена.

В настоящее время во внешнеполитическом ведомстве работают 310 человек, большинство из них пришли во время правления экс-президента США Барака Обамы.

Как сообщили исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и Роберт О`Брайен, сотрудники продолжат службу в других департаментах — Пентагоне, Госдепе и спецслужбах.

Ранее сообщалось, что Трампа обвинили в сочинительстве своего защитника.