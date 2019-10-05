Еще один разведчик намеревается пожаловаться на отношение Трампа к Украине

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Второй американский разведчик планирует пожаловаться на президента США Дональда Трампа из-за его отношений с Украиной. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что разведчик владеет новыми подробностями о событиях, которые связаны с Трампом и Украиной. Как отмечается, информация разведчика связана с давлением американского лидера на украинского президента Владимира Зеленского.

В настоящее время он решает, стоит ли ему направлять жалобу на президента и выступать перед конгрессом.

«Новая жалоба, особенно от того, кто был ближе к событиям, потенциально могла бы повысить доверие к словам первого информатора», — добавил источник.

Ранее Белый дом обнародовал жалобу анонимного сотрудника американских спецслужб на телефонный разговор Трампа с Зеленским.