Трамп потребовал от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом планирует направить спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование о процедуре импичмента. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа, Белый дом считает, что к ним относятся «очень несправедливо».
Он добавил, что так не относятся к кому-либо еще.
До этого Пэлоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента Трампа на основании подозрений, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на военную помощь Киеву.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом.