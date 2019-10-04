Трамп потребовал от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом планирует направить спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование о процедуре импичмента. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Белый дом считает, что к ним относятся «очень несправедливо».

Он добавил, что так не относятся к кому-либо еще.

До этого Пэлоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента Трампа на основании подозрений, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на военную помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом.