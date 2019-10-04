Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она заявила, что российские журналисты не занимаются целенаправленным выставлением Украины в невыгодном свете.
«Никогда не делаем это специально», — написала Скабеева.
Ранее сообщалось, что Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ.