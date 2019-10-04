Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ

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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что российские журналисты не занимаются целенаправленным выставлением Украины в невыгодном свете.

«Никогда не делаем это специально», — написала Скабеева.

Ранее сообщалось, что Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ.