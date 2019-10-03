Трамп назвал СМИ сумасшедшими и сравнил фейковые новости с аллигаторами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп гневно высказался о фейковых новостях и об американских СМИ. Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, в настоящее время СМИ сошли с ума.

«СМИ сумасшедшие, они сошли с ума!», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что фейковые новости словно змеи и аллигаторы.

Ранее Трамп назвал главными врагами США фейковые новости.

Также он заявил о достижении американской журналистикой «нового дна».