Трамп захотел поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции рассказал о взаимоотношениях с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик заявил, что никто не действует жестче по отношению к России, чем он сам. Президент США посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, он высказал желание о налаживании взаимоотношений с российской стороной, а также назвал это отличной идеей.

«Мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что демократы в США намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным.