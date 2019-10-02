Трамп потребовал раскрыть личность информатора, написавшего на него жалобу

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Президент США Дональд Трамп разгневался на председателя комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адама Шиффа и потребовал раскрыть личность осведомителя комитета, который ранее заявлял, что американский глава давил на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Об этом сообщает Media ITE.

Отмечается, во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Трамп потребовал, чтобы личность информатора, которая защищена законом, была раскрыта.

Также он повторил, что разговор с Зеленским был «идеальным», добавив, что информатор не передал суть разговора, а написал, что разговор был «порочным».

«Другими словами, он либо совершенно неправильно понял, либо выдумал, либо человек, передающий беседу информатору, был нечестным», — сказал лидер США.

Он добавил, что необходимо выяснить, кем является информатор, так как по мнению Трампа – это шпион.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о желании встретиться с информатором, написавшим на него жалобу.