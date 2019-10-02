Сандерс отменил публичные мероприятия из-за проблем со здоровьем
Кандидат в президенты США от Демократической партии политик Берни Сандерс отменил предстоящие публичные мероприятия в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает CNBC.
Представители сенатора заявили, что во вторник, 1 октября, Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. Позднее у политика была выявлены проблемы с артерией, в связи с чем у сенатора могут возникнуть трудности с притоком крови к сердцу.
Уточняется, что Сандерс отменил мероприятия на ближайшие время, ему было сделано шунтирование.
Ранее сообщалось, что американцы выбрали фаворитов на пост следующего президента США.