Сандерс отменил публичные мероприятия из-за проблем со здоровьем

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Кандидат в президенты США от Демократической партии политик Берни Сандерс отменил предстоящие публичные мероприятия в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает CNBC.

Представители сенатора заявили, что во вторник, 1 октября, Сандерс почувствовал дискомфорт в груди. Позднее у политика была выявлены проблемы с артерией, в связи с чем у сенатора могут возникнуть трудности с притоком крови к сердцу.

Уточняется, что Сандерс отменил мероприятия на ближайшие время, ему было сделано шунтирование.

Ранее сообщалось, что американцы выбрали фаворитов на пост следующего президента США.