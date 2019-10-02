Путин рассказал о тяжелом наследии Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в стране досталось «тяжелое наследие». Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин посетовал, что на Украине ряд отраслей находится в упадке.

«Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование... все. Это тяжелое наследие», — сказал он.

По его словам, в этом ключе Зеленскому предстоит многое решить.

По мнению Путина, прежде всего, новому главе Украины нужно решить вопрос развития отношения Украины с Донбассом.