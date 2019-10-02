Путин об отношениях с Трампом: не было никакой близости
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него никогда не было близких отношений с президентом США Дональдом Трампом, передает «Интерфакс».
«Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги США еще до того, как познакомились с президентом Трампом. У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас», — заявил Путин.
При этом глава российского государства назвал отношения с Трампом «устойчивыми доверительными».
«Все скандалы внутри США возникли еще до того, как мы познакомились. Какая же здесь близость? Никакой близости не было», — сказал Путин.
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