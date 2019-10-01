Макрон высказался за возвращение России в ПАСЕ

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы России в Совете Европы и его парламентской ассамблее. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, россияне крайне близки к европейскому гуманизму, в создании которого он сам принял участие.

Он сказал, что Россия является «фундаментально европейской страной».

Макрон считает, что если Российская Федерация покинет панъевропейскую организацию, для народа Европы и защиты их прав это обернется самыми негативными последствиями.

«Если что-то будет нас разделять, то это будет неудачей, мы пострадаем, мы потеряем силу на этом», — произнес французский лидер.

Он также добавил, что вступление России в организацию принесло очень многое для всех сторон.

Ранее Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России.