Макрон высказался за возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы России в Совете Европы и его парламентской ассамблее. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, россияне крайне близки к европейскому гуманизму, в создании которого он сам принял участие.
Он сказал, что Россия является «фундаментально европейской страной».
Макрон считает, что если Российская Федерация покинет панъевропейскую организацию, для народа Европы и защиты их прав это обернется самыми негативными последствиями.
«Если что-то будет нас разделять, то это будет неудачей, мы пострадаем, мы потеряем силу на этом», — произнес французский лидер.
Он также добавил, что вступление России в организацию принесло очень многое для всех сторон.
Ранее Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России.