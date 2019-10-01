Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА «Новости».
«Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, — сохранить Россию в Совете Европы», — сказал Макрон.
Французский лидер отметил, что российский народ признает европейский гуманизм. Также, по его словам, география, история и культура России в основе своей европейские.
Ранее сообщалось, что глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией.