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Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА «Новости».

«Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, — сохранить Россию в Совете Европы», — сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что российский народ признает европейский гуманизм. Также, по его словам, география, история и культура России в основе своей европейские.

Ранее сообщалось, что глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией.