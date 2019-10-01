В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией. Об этом политик рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам министра, в настоящее время существуют преграды с налоговым маневром России, трудности с поставками сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также со стоимостью газа и нефти.

«Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится», — сказал Макей.

Он также отметил, что Минск заинтересован в решении данных вопросов, так как без них сложно говорить о дальнейших шагах.

Ранее сообщалось, что план интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря.