Порошенко вызвали на полиграф

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос с использованием полиграфа. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что исследование назначено на 1 октября в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

В пресс-службе учреждения подтвердили прохождение психофизиологического исследования с применением полиграфа, однако добавили, что больше они сказать не могут.

Кроме того, пока не ясно, явится ли Порошенко на исследование. Все детали могут быть разглашены только после разрешения следственных органов.

Ранее сообщалось, что Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе.