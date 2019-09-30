Герхарду Шредеру не дали попрощаться с Жаком Шираком, пишут СМИ

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Экс-канцлера Германии Герхарда Шредера не пригласили на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

В канцелярии Шредера заявили, что Елисейский дворец якобы ответил отказом из-за ограниченного числа мест.

Однако по данным источника в Елисейском дворце, в Париже ждали Шредера , ему даже оставили место в церкви для прощания с Шираком. Поэтому скорее всего, произошло недоразумение, так как формального приглашения для участия в мероприятии не требовалось, нужно было всего лишь заявил о намерении приехать на приехать на церемонию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин простился с бывшим лидером Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.