Пресс-служба иркутского губернатора опровергла информацию об его отставке

Представители губернатора Иркутской области Сергея Левченко опровергла информацию о том, что в Кремле якобы готовят его отставку. Об этом сообщает ТАСС со со ссылкой на руководителя пресс-службы главы региона Павла Добродеева.

Как отметили в пресс-службе, во время недавней поездки губернатора в Москву, где проходила встреча в аппарате президента, тем об увольнении не поднималась.

«Кто-то опять пытается выдать желаемое за действительное», — отметил Добродеев.

При этом он добавил, что СМИ говорят о досрочной отставке Левченко не в первый раз.

Ранее сообщалось, что в Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области.