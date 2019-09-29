Пушков отреагировал на призыв опубликовать переговоры Зеленского с Путиным

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призывы на Украине опубликовать тексты переговоров украинского лидера Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. Об этом он написал в твиттере.

До этого стало известно, что украинцы инициировали создание петиции, в которой требуют от Зеленского опубликовать стенограммы переговоров с Путиным.

По словам сенатора, жители Украины решили перенять опыт Соединенных Штатов публикации стенограмм закрытых переговоров.

Он выразил уверенность, что глава Украины не пойдет на такой шаг.

В противном случае, подчеркнул сенатор, Зеленский станет «заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики».

Ранее в Кремле отреагировали на публикацию стенограммы разговора американского лидера Дональда Трампа и Зеленского.