Куба осудила санкции США против Рауля Кастро

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что кубинская сторона осудила санкции США в отношении лидера Коммунистической партии страны и бывшего лидера страны Рауля Кастро. Об этом сообщает РИА «Новости».

С таким заявлением он выступил на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, такие шаги со стороны Соединенных Штатов «неприменимы на практике».

«Они призваны лишь подорвать достоинство кубинского народа», — отметил Паррилья.

Еще дипломат заявил, что ограничительные меры, введенные американской стороной, являются незаконными и продвигают империалистические устремления США.

Ранее США ввели санкции против Кастро и его семьи.