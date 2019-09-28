Косачев назвал миссию Волкера провальной

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что подавший ранее в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провалил свою миссию, так как он действовал в интересах Вашингтона, а не Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Совфета, Волкер не был «особо циничен» при выполнении своей работы и «искренне верил в то, что отстаивал».

«Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина. Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной», — написал Косачев на своей странице в фейсбуке.

При этом российский политик отметил, что Волкер оказал «медвежью услугу» Киеву.

Ранее сообщалось, что Волкер уходит в отставку.