Агент игрока «Спартака» объяснил переход своего клиента в «Ахмат»

Агент Хлусевича Мавренков: могли бы остаться в «Спартаке», но хотим практику

Футбольный агент Олег Мавренков прокомментировал переход защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича, в грозненский «Ахмат» на правах аренды, заявив, что его клиенту нужна игровая практика, передает «Чемпионат».

«Мы могли остаться в «Спартаке», но сами приняли решение уйти в аренду. Хотим, чтобы у Даниила была постоянная игровая практика, возможность вернуть свои лучшие кондиции, чтобы с лета играть в основном составе «Спартака», — сказал Мавренков.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич провел три матча.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» хочет приобрести казахстанского футболиста.