Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Суд продлил арест Арсену Маркаряну

Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест до 9 августа
Telegram-канал «Mash»

Мосгорсуд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну на полгода. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Маркарян останется под стражей до 9 августа.

В августе 2025 года Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. По данным Telegram-канала Baza, поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

Маркарян стал известен по своим женоненавистническим высказываниям. Он утверждал, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально, но превосходят их в психологических манипуляциях. По его мнению, общество «зомбирует» мальчиков еще в детстве, внушая им необходимость защищать «слабых» девочек. Из-за внешности блогера пользователи соцсетей дали ему прозвище «Мизогимли». Оно отсылает к персонажу-гному Гимли из «Властелина колец» и слову «мизогиния».

Ранее двойник Гуфа украл коня в центре Москвы.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!