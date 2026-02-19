Суд продлил арест Арсену Маркаряну

Мосгорсуд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну на полгода. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Маркарян останется под стражей до 9 августа.

В августе 2025 года Маркарян был задержан и арестован по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. По данным Telegram-канала Baza, поводом для его задержания стали матерные оскорбления в отношении Героя Советского Союза Александра Матросова в одном из эфиров, посвященном теме самопожертвования.

Маркарян стал известен по своим женоненавистническим высказываниям. Он утверждал, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально, но превосходят их в психологических манипуляциях. По его мнению, общество «зомбирует» мальчиков еще в детстве, внушая им необходимость защищать «слабых» девочек. Из-за внешности блогера пользователи соцсетей дали ему прозвище «Мизогимли». Оно отсылает к персонажу-гному Гимли из «Властелина колец» и слову «мизогиния».

