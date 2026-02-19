В Минобороны заявили о трех сотнях сбитых дронов ВСУ за сутки

МО РФ: ПВО за сутки сбили две авиабомбы, 10 снарядов HIMARS и 301 дрон ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил России (ВС РФ) сбили за сутки две управляемые авиабомбы, 10 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что над российскими регионами за сутки был обнаружен и уничтожен 301 беспилотный летательный аппарат самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что ВСУ накопили беспилотники для массированных атак на регионы России и теперь будут регулярно ими «кошмарить».

Как сообщила украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на отчет Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, в 2025 году Украина увеличила производство дронов на 900% — с 20 тысяч в месяц до более чем 200 тысяч. По данным аналитиков, в год страна производит 2,4 млн беспилотников.

В то же время российские силовые структуры узнали о дисбалансе в количестве беспилотников и операторов дронов в рядах украинской армии.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах по Украине.