В московском метро женщина распылила баллончик в мужчину, случайно задевшего ее плечом

Москвичка распылила аэрозоль в час пик в метро из-за конфликта с пассажиром

Женщина распылила баллончик в мужчину, случайно задевшего ее плечом в московском метро, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Конфликт между пассажирами произошел в час пик на станции «Щелковская», конечной станции Арбатско-Покровской линии. Как объяснила женщина, незнакомец случайно задел ее плечом при входе.

Это вывело 48-летнюю москвичку из себя. И она, догнав обидчика уже на платформе, достала аэрозольный баллончик и распылила его в лицо мужчине на глазах у других пассажиров.

Нарушительницу оперативно задержали. Ее оппонент не пострадал, но в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). После допроса подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее в московском метро мужчина сломал нос пассажирке за отказ дать ему денег.
 
