Захарова назвала некорректными слова Рубио о переговорах РФ и Украины

Захарова: некорректно заявлять, что США усадили РФ и Украину за стол переговоров
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Заявлять, что лишь США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», некорректно. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание госсекретаря США Марко Рубио, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии», — подчеркнула она.

При этом Захарова добавила, что Россия будет только приветствовать, если команде американского президента Дональда Трампа удастся вернуть киевские власти «с небес на землю», а также убедить их всерьез заняться разрешением кризиса путем переговоров, а не воинственной пропагандой.

До этого Рубио заявил, что США «находятся в уникальном положении, являясь единственной в мире нацией, которая смогла усадить за стол переговоров представителей России и Украины».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее называла президента США Дональда Трампа «главным миротворцем». По ее мнению, благодаря американской силе и лидерству главы Белого дома Россия и Украина перешли к прямым переговорам по урегулированию конфликта.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.
 
