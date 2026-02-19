Размер шрифта
В Т-Банке рассказали об атаках мошенников на фрод-рулетку

Т-Банк: мошенники признают фрод-рулетку работающим инструментом
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

На фрод-рулетку с момента запуска в декабре 2025 года зафиксировано 10 атак и 500 тысяч атакующих звонков роботов от мошенников, заявил руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов на Уральском форуме.

В рамках форума Замиралов представил сервис главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По его словам, мошенники признают фрод-рулетку работающим инструментом.

Он добавил, что задача фрод-рулетки не просто блокировать звонки телефонных аферистов, но и утилизировать мошеннический трафик.

«Более 700 млн рублей удалось сохранить от попыток хищения мошенниками с момента запуска фрод-рулетки для всех желающих в декабре 2025 года», — отметил Замиралов.

Также он рассказал, что в декабре мошеннический трафик во фрод-рулетку начали переадресовывать и другие участники телеком-рынка, например, Билайн.

Напомним, фрод-рулетка в реальном времени выявляет звонки злоумышленников и анонимно перенаправляет их на пользователей, которые намеренно удерживают мошенников на линии, тратя их время и ресурсы. За первые 3 недели работы сервиса в открытом доступе более 40 тыс. участников приняли почти 1 млн звонков мошенников.
 
