ОПГ похитила 2 млрд рублей на поставках вещевой продукции в Минобороны России

Колокольцев: ОПГ похитила два миллиарда рублей на поставках продукции в МО

Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая похитила почти два миллиарда рублей на поставках в Минобороны России вещевой продукции по завышенным ценам. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Колокольцев не раскрыл подробности преступления.

10 февраля стало известно, что строительный подрядчик Минобороны России, АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), заявил к бывшему заместителю главы ведомства Тимуру Иванову два требования на сумму 405 млн рублей. Одно из требований — около 217 млн рублей — основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Второе, свыше 188 млн рублей, заявлено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой».

В декабре сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Татарстану задержали начальника военного представительства Минобороны РФ, причастного к получению взятки в особо крупном размере.

Ранее был арестован фигурант дела о мошенничестве с жилфондом Минобороны на 1 млрд рублей.