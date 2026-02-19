«Ледниковый период закончился»: россиянам рассказали, ждать ли новых снегопадов

Синоптик Тишковец: интенсивных снегопадов до конца зимы больше не ожидается

Москву накрыл снежный циклон «Валли», который стал самым сильным этой зимой. Утром 19 февраля с сугробы выросли на 6-7 сантиметров. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, будут ли еще сильные снегопады до конца февраля.

«Снегопад будет, а такой интенсивности больше не ожидается. И ледниковый период больше не ожидается. Он закончился», — подчеркнул он.

На фоне сильного снегопада пробки в Москве достигли 8 баллов. В сервисе «Яндекс.Такси» предупредили клиентов об увеличении времени в пути до 30% на фоне ухудшения погоды. А стоимость может вырасти в 2-3 раза.

В столичном департаменте транспорта предупредили об ухудшении дорожной обстановки в первой половине дня 19 февраля. Водителям посоветовали временно пересесть на метро – за это время коммунальные службы быстрее смогут убрать последствия «Валли», заявили в дептрансе.

Ранее синоптик объяснила, можно ли разогнать снежные тучи истребителями, как дождь на 9 мая.