Британка пожаловалась на рвоту с кровью после приема препарата для похудения

В Англии у женщины начался приступ рвоты с кровью после приема препарата для похудения, пишет Unilad.

Жительница Великобритании Эмма Дайер из Ноттингема рассказала о тяжелых последствиях использования инъекций для похудения, приобретенных через интернет без медицинского контроля. По словам 40-летней женщины, за лечение она заплатила около £85, однако вскоре после введения препарата ее состояние резко ухудшилось.

После получения препарата Дайер столкнулась с «неразборчивыми и расплывчатыми инструкциями». Женщина призналась, что была вынуждена искать разъяснения на YouTube, из-за чего, предположительно, ввела неправильную дозу препарата.

Первоначально ее самочувствие оставалось стабильным, однако уже в тот же день появились тяжелые симптомы. По словам Эммы, ее мучила непрекращающаяся тошнота и рвота, из-за чего она потеряла силы и упала на пол в ванной. В течение пяти дней женщина была прикована к постели, не могла есть и пить и опасалась за свою жизнь. Состояние усугубилось появлением рвоты с кровью.

Британка также подчеркнула, что приобрести препарат оказалось «шокирующе просто»: от нее не потребовали ни подтверждения личности, ни медицинской истории, что обычно необходимо для оценки безопасности лечения. По ее словам, после возникновения осложнений она фактически осталась без поддержки.

После пережитого Дайер заявила, что не исключает повторного использования подобных средств, однако только под контролем специалистов. Женщина призвала желающих похудеть обращаться за лечением исключительно через медицинские учреждения, где обеспечивается полноценное обследование и сопровождение пациентов.

