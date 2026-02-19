Размер шрифта
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному сроку
Valentyn Ogirenko/Reuters

Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента республики Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в декабре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебное заседание.

«Подсудимый <...> приговаривается к пожизненному заключению», — постановил судья.

Уточняется, что Юн Сок Ёль обвиняется в сговоре с бывшим министром обороны и другими должностными лицами, в организации беспорядков с целью подрыва конституционного строя и в объявлении незаконного военного положения в стране.

Юн Сок Ёль занимал свой пост с 2022 по 2025 годы. 14 декабря 2024 года его отстранили от должности в результате импичмента после того, как он ввел военное положение и направил войска в Национальное собрание, чтобы помешать законодателям проголосовать за отмену военного положения. Также сообщалось, что Юн Сок Ёль приказал задержать спикера парламента и лидеров правящей и оппозиционных партий.

В январе 2025 года его арестовали и заключили под стражу по обвинению в мятеже, а в апреле 2025 года Конституционный суд подтвердил импичмент экс-президента.

Ранее экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам лишения свободы.
 
