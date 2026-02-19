Размер шрифта
В Словакии назвали бесполезным нефтяной шантаж Зеленского

Фицо: шантаж Зеленского нефтью не поможет Украине вступить в ЕС
Darko Vojinovic/AP

Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, если думает, что нефтяной шантаж Словакии приблизит Украину к Евросоюзу. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

«Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к Евросоюзу, то он жестоко ошибается», — написал Фицо.

18 февраля Словакия объявила кризисную ситуацию в топливной сфере из-за прекращения поставок сырой нефти по проходящему через Украину трубопроводу «Дружба». Прокачка не осуществляется с начала февраля.

Как утверждает украинская сторона, сбой произошел из-за повреждения в результате российского обстрела. В Словакии полагают, что реальная причина носит политический характер и связана с распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.

Венгрия и Словакия в свою очередь объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Ранее Словакия разблокировала стратегический запас нефти.
 
