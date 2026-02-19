Экс-президент Украины обвинил Зеленского в ошибках на переговорах с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил ошибку, позволив втянуть себя в переговоры с Москвой без участия европейцев, заявил Politico бывший глава государства, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

По мнению политика, Зеленскому надо было «стоять на своем» и продолжать требовать прекращения огня.

«Он не понимает [президента РФ Владимира] Путина и не понимает [американского лидера Дональда] Трампа», — сказал Порошенко.

Бывший украинский лидер подчеркнул, что страны — члены Европейского союза (ЕС) должны стать непосредственными участниками переговорного процесса.

Также политик отметил, что президенту США следовало направить американский военный контингент на Украину. Как рассказал Порошенко, они с Трампом обсуждали такую возможность еще в 2017 году, но тот отказался.

17 и 18 февраля в Швейцарии состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США. Глава делегации Москвы Владимир Мединский охарактеризовал консультации как «тяжелые, но деловые». В свою очередь Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

