Присутствующий на переговорах в Женеве Галузин назвал их непростыми

Замглавы МИД Галузин: переговоры по Украине идут непросто, но будут продолжены

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут непросто, но будут продолжены. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, который был в составе российской делегации в Женеве, передает РИА Новости.

«Переговоры идут. Идут сложно, непросто, но они идут и будут продолжены», — сказал дипломат.

Он добавил, что процесс доклада президенту РФ Владимиру Путину об итогах прошедшей встречи идет.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми», а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

