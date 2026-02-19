Врач назвала простой способ определить индивидуальную норму часов сна

Определить оптимальную продолжительность сна можно с помощью простого самонаблюдения — по самочувствию и настроению в течение дня. Об этом рассказала сомнолог и врач Института сна в Мадриде Альба Гарсия Арагон. Этот простой способ эксперт подсказала в разговоре с изданием Hola.

По словам эксперта, главный ориентир — не количество часов сна само по себе, а то, как человек чувствует себя после пробуждения и на протяжении дня.

«Если вы просыпаетесь без особых усилий, не испытываете сонливости, эффективно сохраняете концентрацию внимания и работоспособность, значит, сна, скорее всего, достаточно. Самым важным показателем качественного ночного отдыха является стабильность настроения», — уточнила сомнолог.

Тревожными признаками могут быть трудности с подъемом, усталость в течение дня, раздражительность и рассеянность. В таком случае организму может не хватать часов отдыха, либо сон не дает возможности для полноценного восстановления даже при формально достаточной продолжительности.

Специалист подчеркнула, что универсальной нормы не существует: некоторым людям достаточно пяти-шести часов сна, тогда как другим требуется до десяти. Понять, к какой категории относится человек, можно только через регулярное наблюдение за собственным состоянием.

