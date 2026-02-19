Размер шрифта
В Минобороны рассказали об ударах по Украине

Минобороны: ВС РФ поразили хранилище горючего и используемые ВСУ энергообъекты
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удары по хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 156-ти районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что во время операции Вооруженными силами России использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

До этого сообщалось, что в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры в Лозовой — втором по численности городе Харьковской области Украины.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили склад горючего, объекты энергетики, которые использовались ВСУ, нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 141-м районе в зоне проведения СВО.

Ранее глава МИД Украины выразил недовольство ударом ВС РФ перед встречей в Женеве.
 
