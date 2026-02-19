Размер шрифта
У Захаровой возникли вопросы к США после слов Рубио про РФ и Украину

Захарова: двойственность позиции США по Украине вызывает вопросы у России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Двойственность позиции США по Украине вызывает вопросы, посредничество требует прекращения поставок оружия Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявления госсекретаря США Марко Рубио, сделанные 15 и 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Тот объявил, что Соединенные Штаты выступают своего рода посредником, являясь «единственной в мире нацией», которая смогла усадить за стол переговоров Россию и Украину. Одновременно он подчеркнул, что Вашингтон продолжает поставлять оружие Киеву и сохраняет санкции против России.

Захарова заявила, что если какая-то страна искренне намерена быть посредником в урегулировании на Украине, то ей следует прекратить снабжать в военном отношении одну из сторон конфликта. По ее словам, тогда и откроются возможности для подлинной и результативной дипломатии, в пользу которой последовательно выступает МИД РФ.

Ранее Марко Рубио заявил, что США не покинут процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
 
