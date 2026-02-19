Махачев объяснил, кого фанаты хотят увидеть в октагоне в бою с ним

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что огромное число болельщиков хотят увидеть его бой с Майклом Моралесом из-за серии боев без поражений у эквадорского спортсмена.

26-летний южноамериканец провел в ММА 19 боев, каждый из которого завершил в свою пользу.

«Потому что Моралес непобежденный. Все хотят увидеть, когда человек проиграет. Может быть, даже в моем случае так. Когда человек постоянно выигрывает, людям всегда надоедает это. А тут Моралес давно не проигрывал, у него большая победная серия. Наверное, согласен с тем, что раскачать этот бой для фанатов будет легче», — заявил Махачев.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

