В Совфеде заявили о неуважении Трампа к европейским политикам

Президент США Дональд Трамп «косвенно подтвердил», что не уважает европейских политиков. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал высказывание Трампа, который, отвечая на вопрос о неуважении к Европе и Великобритании, заявил, что эти страны «должны изменить свое поведение – от миграции до зеленой повестки». Трамп пригрозил, что если они этого не сделают, то «произойдут плохие вещи». По словам Пушкова, таким образом американский президент показал свое неуважение к европейским политикам.

«Иными словами, Трамп косвенно подтвердил, что не уважает евроруководителей, поскольку они упорно проводят порочную политику, которая приведет к «плохим вещам». Так за что же их уважать? В логике ему не откажешь», — отметил Пушков.

По итогам Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась с 13 по 15 февраля, издание Politico написало, что отношения Европы и США находятся на грани краха.

При этом госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции заявил о «неразрывной связи» США и Европы и призвал строить будущее вместе.

Также в недавнем интервью телеканалу Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что проблемы в отношениях США и Европы не связаны с позицией Вашингтона, и европейцы «вредят сами себе, саботируя собственные интересы».

Ранее в Европе признали нежелание политиков «смотреть правде в глаза».