Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде заявили о неуважении Трампа к европейским политикам

Сенатор Пушков: Трамп косвенно подтвердил, что не уважает евроруководителей
Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп «косвенно подтвердил», что не уважает европейских политиков. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал высказывание Трампа, который, отвечая на вопрос о неуважении к Европе и Великобритании, заявил, что эти страны «должны изменить свое поведение – от миграции до зеленой повестки». Трамп пригрозил, что если они этого не сделают, то «произойдут плохие вещи». По словам Пушкова, таким образом американский президент показал свое неуважение к европейским политикам.

«Иными словами, Трамп косвенно подтвердил, что не уважает евроруководителей, поскольку они упорно проводят порочную политику, которая приведет к «плохим вещам». Так за что же их уважать? В логике ему не откажешь», — отметил Пушков.

По итогам Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась с 13 по 15 февраля, издание Politico написало, что отношения Европы и США находятся на грани краха.

При этом госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции заявил о «неразрывной связи» США и Европы и призвал строить будущее вместе.

Также в недавнем интервью телеканалу Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что проблемы в отношениях США и Европы не связаны с позицией Вашингтона, и европейцы «вредят сами себе, саботируя собственные интересы».

Ранее в Европе признали нежелание политиков «смотреть правде в глаза».
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!