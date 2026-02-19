Открыто новое бактериальное заболевание, которое «высушивает» кал

Две распространенные бактерии — Akkermansia muciniphila и Bacteroides thetaiotaomicron — действуя совместно, разрушают муцин толстой кишки, буквально «высушивая» кишечник и каловые массы. Именно этот процесс может лежать в основе хронических запоров. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нагои. Роботы опубликована в журнале Gut Microbes.

Муцин действует как естественная «смазка»: он сохраняет каловые массы мягкими и защищает стенки кишечника. Как показало исследование, B. thetaiotaomicron сначала удаляет из молекул муцина защитные сульфатные группы с помощью фермента сульфатазы. После этого A. muciniphila получает возможность расщеплять и поглощать обнаженный муцин. При чрезмерном разрушении слизистого слоя стул теряет влагу, становится сухим и твердым, что и приводит к запорам.

Ученые отмечают: такой механизм объясняет, почему стандартные слабительные и препараты, усиливающие перистальтику, нередко оказываются неэффективными: проблема заключается не в замедленном движении кишечника, а в потере защитной слизи.

Особенно высокий уровень этих бактерий выявили у пациентов с болезнью Паркинсона, которые страдают от запоров за десятилетия до появления двигательных симптомов. Это может указывать на роль микробиоты в развитии ранних проявлений заболевания.

В эксперименте на мышах исследователи с помощью генетического редактирования «отключили» фермент сульфатазу у B. thetaiotaomicron. В результате муцин не разрушался, и запоры не развивались. По мнению авторов, препараты, блокирующие этот фермент, могут стать новым направлением терапии так называемых «бактериальных» запоров и у людей.

