В России повысили точность диагностики заболеваний кожи и волос по фото

В Клинике кожных болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского университета разработали два уникальных набора данных — «Цифровой двойник болезни волос» и «Регистр морфофункциональных признаков кожи лица». Они предназначены для обучения алгоритмов искусственного интеллекта диагностике заболеваний по фотографиям волосистой части головы и кожи лица. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Врачи вручную разметили более десяти тысяч снимков пациентов Клинического центра наук о здоровье. На каждом фото специалисты выделяли зоны с патологическими изменениями — от сосудистых «звездочек» и шелушения до изменения цвета кожи, папул и различных высыпаний. Каждое заболевание представлено десятками детально размеченных изображений, что позволяет алгоритмам «видеть» характерные признаки болезней.

«Это позволит сделать диагностику максимально точной. Системы на основе собранных данных помогут отличать схожие по симптомам болезни, — пояснила директор клиники, член-корреспондент РАН Ольга Олисова. — Например, на коже есть бугорок или папула. А это может говорить об огромном перечне кожных заболеваний — от акне до саркоидоза, при котором образуются мелкие плотные узелки из иммунных клеток. Последнее заболевание может быть опасно не только кожными проявлениями — оно часто поражает лимфатические узлы и легкие».

По словам профессора Олисовой, опытный дерматолог способен поставить точный диагноз без цифровых подсказок, однако новые технологии станут серьезной поддержкой для терапевтов, врачей общей практики и начинающих специалистов — особенно в регионах, где нет узкопрофильных дерматологов.

Алгоритмы, обученные на размеченных снимках, смогут не только выявлять заболевания, но и подбирать персонализированные рекомендации по уходу за кожей и волосами. Уже существует рабочий пример внедрения таких технологий.

«Ранее Сеченовский университет совместно со стартап-студией Сколково «Скандерм» создал систему «Бьютискан». Она анализирует состояние кожи по фото, определяет 14 заболеваний и рекомендует уход или визит к врачу. Сейчас в разработке — аналогичная система для диагностики заболеваний ногтей», — рассказала врач-дерматовенеролог, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Екатерина Грекова.

Оба новых датасета уже приобретены профильными организациями, включая Государственный научный центр дерматовенерологии. На их основе специалисты будут обучать нейросети для более точной диагностики и подбора терапии.

Разработчики рассчитывают, что использование «цифровых двойников» позволит повысить доступность специализированной помощи и сократить время до постановки диагноза.

Ранее в России научились восстанавливать десны без операции.