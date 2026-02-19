«Не на Донбассе»: эксперт рассказал о создании демилитаризованных зон на Украине

Аналитик Литовкин: демилитаризованная зона может появиться к западу от Донбасса

Создание демилитаризованной зоны на Донбассе невозможно, поскольку это конституционная территория России, однако появление соответствующих зон возможно в ряде регионов Украины – в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Демилитаризованная зона в Сумской области, в Харьковской, Днепропетровской. Почему нет? Не вопрос, но не на Донбассе», — подчеркнул он.

Аналитик также не исключил, что демилитаризованная зона будет также в Николаевской области, поскольку это также отвечает интересам безопасности России.

Литовкин напомнил, что Донбасс является конституционной территорией России, поэтому обсуждение вопроса о создании соответствующей зоны именно в указанном регионе - «бред сивой кобылы».

«Не случайно об этом говорил Владимир Владимирович Путин, о санитарном кордоне, о зоне безопасности, которую мы создаем на украинской территории глубиной до 20-30 километров для того, чтобы оттуда не обстреливали наши города», — напомнил военный эксперт.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине обсуждается создание в Донбассе полностью демилитаризированной зоны.

Издание отметило, что это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие планы, в частности в выдвинутый в ноябре прошлого года американской стороной план из 28 пунктов.

