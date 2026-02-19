Размер шрифта
Ветврач рассказал, можно ли кормить собак и кошек на Масленицу блинами

Ветврач Шеляков: на Масленицу кошкам и собакам лучше приготовить печеночные блины
Классические блины, приготовленные на Масленицу, вредны для домашних животных из-за высокого содержания углеводов и жиров. Об этом «Газете.Ru» заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«На самом деле в блинах нет ничего полезного даже для людей — это углеводы и жиры. Что уж говорить о животных. Это просто может быть вкусно, но не рекомендуется никаким образом. Понятно, что дать кусочек блина всегда можно, но если уж владелец животного ответственный, то можно приготовить специальные блинчики для собак и кошек. Блин готовится на основе печени — эти рецепты несложно найти в интернете. Поэтому если хотите масленичную неделю с кошками и собаками провести, приготовьте для них отдельные полезные блинчики. Ну и сами не злоупотребляйте блинами — продукт, в общем-то, не самый полезный для желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы как людей, так и животных», — сказал Шеляков.

До этого исследование показало, что 57% опрошенных россиян едят блины несколько раз в год, 26% — несколько раз в месяц, а 7% считают блины исключительно праздничным блюдом.

Ранее тренер дал советы россиянам, как похудеть после Масленицы.
 
