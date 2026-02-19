Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет Utair сел в Братске из-за плохой погоды

Аэропорт Братска принял летевший в Усть-Кут самолет Utair до улучшения погоды
Telegram-канал «Аэропорт Братск»

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Иркутска в Усть-Кут, совершил посадку на запасном аэродроме в Братске. Причиной изменения маршрута стали неблагоприятные метеоусловия в пункте назначения, https://t.me/aerobratsk/649 в Telegram-канале братского аэропорта.

Воздушное судно ATR-72 с 68 пассажирами на борту вылетело из иркутского аэропорта 19 февраля в 14:00 по местному времени. Согласно расписанию, он должен был приземлиться в Усть-Куте в 18:10, однако в 16:22 лайнер сел в Братске. В местном аэропорту самолет пройдет дозаправку и необходимое техническое обслуживание.

Пассажиры были временно размещены в здании аэровокзала до тех пор, пока погода в Усть-Куте не улучшится, чтобы продолжить путешествие.

По прогнозу на 19 февраля в Усть-Куте — предупреждение о погодной опасности в связи с гололедом, налипанием снега на провода и сильным ветром. Нулевая температура воздуха из-за сопутствующих условий ощущается как -5Сº. В ближайшие дни в регионе ожидается резкое похолодание с дневными температурами в районе -20Сº и ночными около -30Сº.

Перенаправление авиарейсов — не редкость зимой в Иркутской области, где погодные условия подвержены резким колебаниям. Так, например, в январе летевший из Новосибирска борт не смог сесть в Братске из-за сильного ветра и был перенаправлен в Иркутск.

Ранее в Иркутской области отказал двигатель санитарного самолета.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!