Летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет Utair сел в Братске из-за плохой погоды

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Иркутска в Усть-Кут, совершил посадку на запасном аэродроме в Братске. Причиной изменения маршрута стали неблагоприятные метеоусловия в пункте назначения, https://t.me/aerobratsk/649 в Telegram-канале братского аэропорта.

Воздушное судно ATR-72 с 68 пассажирами на борту вылетело из иркутского аэропорта 19 февраля в 14:00 по местному времени. Согласно расписанию, он должен был приземлиться в Усть-Куте в 18:10, однако в 16:22 лайнер сел в Братске. В местном аэропорту самолет пройдет дозаправку и необходимое техническое обслуживание.

Пассажиры были временно размещены в здании аэровокзала до тех пор, пока погода в Усть-Куте не улучшится, чтобы продолжить путешествие.

По прогнозу на 19 февраля в Усть-Куте — предупреждение о погодной опасности в связи с гололедом, налипанием снега на провода и сильным ветром. Нулевая температура воздуха из-за сопутствующих условий ощущается как -5Сº. В ближайшие дни в регионе ожидается резкое похолодание с дневными температурами в районе -20Сº и ночными около -30Сº.

Перенаправление авиарейсов — не редкость зимой в Иркутской области, где погодные условия подвержены резким колебаниям. Так, например, в январе летевший из Новосибирска борт не смог сесть в Братске из-за сильного ветра и был перенаправлен в Иркутск.

