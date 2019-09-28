Эксперт рассказал, как изменится политика США после отставки Волкера

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Директор Евразийского центра при Атлантическом совете, экс-посол США на Украине Джон Хербст рассказал о том, как отставка спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера повлияет на политику США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что найти замену Волкеру будет сложно, поскольку Волкер был «опытным и эффективным дипломатом».

Хербст добавил, что проводимая властями США политика не изменит свой курс в связи с уходом спецпредставителя, однако заявил, что отставка может оказать влияние на роль США в дипломатических усилиях по завершению войны в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела».