Эксперт рассказал, как изменится политика США после отставки Волкера
Директор Евразийского центра при Атлантическом совете, экс-посол США на Украине Джон Хербст рассказал о том, как отставка спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера повлияет на политику США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что найти замену Волкеру будет сложно, поскольку Волкер был «опытным и эффективным дипломатом».
Хербст добавил, что проводимая властями США политика не изменит свой курс в связи с уходом спецпредставителя, однако заявил, что отставка может оказать влияние на роль США в дипломатических усилиях по завершению войны в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела».