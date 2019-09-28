Белый дом ограничил доступ к записям телефонных переговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям телефонных разговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что также были установлены ограничения к переговорам с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации стенограммы телефонных переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского выразил надежду на то, что до подобных действий в отношении переговоров американского и российского лидеров не дойдет.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров оценил возможную публикацию стенограмы диалога Трампа и Путина.