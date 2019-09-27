Песков ответил на слова Саакашвили о планах воссоздать СССР Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия такое не планирует.

«Нет, таких планов нет», — заявил Песков.

До этого Саакашвили высказал мнение, что у лидера РФ Владимира Путина якобы имеются планы воссоздать СССР с объединением Армении, Молдавии, Белоруссии, Грузии и части Украины.