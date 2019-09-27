Турчак предложил подписать соглашение о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил европейским партиям заключить меморандум о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств.

С этим предложением Турчак выступил на международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», проходившей в Калининграде 26–27 сентября, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По словам секретаря генсовета, основа российских принципов в отношении безопасности европейских стран — это «уважение суверенитета, политической независимости, равенства всех европейских стран, невмешательство во внутренние дела друг друга».

В прошлом году на Ассамблее парламентских партий Азии единороссы предложили «объединить усилия всех ответственных политических сил против противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных стран», напомнил Турчак, предложив заключить соответствующий меморандум и европейским партиям.