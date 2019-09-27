Deutsche Welle требуют лишить аккредитации и признать иноагентом в России
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Комиссия Госдумы пришла к выводу, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила закон, передает РИА «Новости».
Депутат Госдумы Василий Пискарев, возглавляющий комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, заявил, что
В Минюст будут направлены документы для признания Deutsche Welle иноагентом.
В МИД РФ переданы материалы для лишения аккредитации на территории России.
Ране представители Deutsche Welle отказались участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России.