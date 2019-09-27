Deutsche Welle требуют лишить аккредитации и признать иноагентом в России

Комиссия Госдумы пришла к выводу, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle нарушила закон, передает РИА «Новости».

Депутат Госдумы Василий Пискарев, возглавляющий комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, заявил, что

В Минюст будут направлены документы для признания Deutsche Welle иноагентом.

В МИД РФ переданы материалы для лишения аккредитации на территории России.

Ране представители Deutsche Welle отказались участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России.