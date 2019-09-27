Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Экс-президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Как отмечается, на этот раз политик должен был предстать в качестве свидетеля по делу об «организации перехода кораблей военно-морских сил Украины через Керченский пролив».

По словам адвоката Порошенко, в настоящее время бывший украинский лидер находится за границей. Однако Иванова заявила, что о допросе было уведомлено заранее.

Также представитель Госбюро Украины сообщила, что другие участники дела уже были допрошены.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался садиться в тюрьму.