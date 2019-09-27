Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже

Экс-президента Франции Жака Ширака похоронят на кладбище Монпарнас в Париже в понедельник, 30 сентября. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, покойного французского лидера захоронят рядом с могилой его старшей дочери Лоранс, которая умерла в возрасте 58 лет в апреле 2016 года после длительной борьбы с анорексией.

Церемония национального прощания с бывшим президентом Франции состоится в Доме Инвалидов в воскресенье, 29 сентября.

Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы.

Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака.