Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, «какое красивое место Крым».
Ранее Зеленский назвал своей главной задачей на посту главы государства вернуть Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.