Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.

По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, «какое красивое место Крым».

Ранее Зеленский назвал своей главной задачей на посту главы государства вернуть Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.